Дзюба после матча с ЦСКА: «Здрасьте, видели?»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:3) отказался общаться с журналистами в микст-зоне.

«Здрасьте, видели?» — сказал Дзюба, после чего сразу же покинул зону для общения с прессой.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (37) занимает пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.