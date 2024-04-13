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«Балтика» забила семь мячей в Грозном! Борьба за выживание будет жаркой как никогда

«Балтика» разгромила «Ахмат» со счетом 7:1 в Грозном
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Футболисты «Балтики» в матче против «Ахмата».
Фото ФК «Балтика»
Четыре команды до последнего тура будут бороться за зону стыков.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:7
Балтика

Расписание игрового дня РПЛ фактически «подложило» матч «Ахмат» — «Балтика» под встречу лидеров «Краснодар» — «Зенит». На внимание широкой публики соперники по встрече в Грозном могли рассчитывать только в первые полчаса — до стартового свистка в Краснодаре. И ведь удалось уложиться в это время! А если точнее — удалось «Балтике»: к 10-й минуте гости забили целых три мяча.

После победы «Сочи» над «Спартаком» балтийцы в онлайн-таблице свалились на последнее место. Команда Игнашевича в начале сезона произвела хорошее впечатление. РПЛ получила команду с узнаваемым почерком, которая здорово прессинговала, и в игровой системе каждый четко знал свой маневр. Понятно, что общего уровня мастерства не хватало для больших дел, но наблюдать за «Балтикой» было интересно. А вот весной развития не последовало, команда забуксовала. Калининградцы начинали с двух матчей с прямыми конкурентами и взяли в них всего очко, не забив ни одного мяча, — 0:0 с «Сочи» дома и 0:1 с «Оренбургом» на выезде.

Да, был проход «Локомотива» в Кубке, но для клуба задача остаться в РПЛ точно приоритетнее. Затем случилась еще важная победа в чемпионате над «Нижним» (2:0), но этого явно мало, чтобы существенно подняться в таблице.

И тут «Балтику» прорвало: пять мячей за первый тайм! И это притом что во всех предыдущих 11 выездных матчах сезона балтийцы забили всего четыре раза! Более того, команда Игнашевича стала первой в XXI веке, которая сумела забить пять мячей за первый тайм в выездном матче чемпионата. Фантастика! Само собой, второй тайм превратился в формальность. «Ахмат» очень старался забить хотя бы один (про престиж тут речи не идет) — и хозяевам это удалось. Правда, калининградцы ответили еще двумя голами. 1:7!

Больше всех в атаке «Балтики» преуспел бразилец Фернандес, который приехал в Россию зимой. На его счету три гола и передача. Кстати, это всего лишь второй хет-трик в этом сезоне РПЛ, первый тоже в Грозном оформил Чалов из ЦСКА.

Никого бы не удивила тренерская отставка после домашних 1:7, но в «Ахмате» чуть больше недели назад поменяли Ромащенко на Адиева. Конечно, в Грозном явно не такого эффекта ожидали от смены тренера. Поражение от «Локомотива» в первом матче под руководством Адиева, пусть и на своем поле, трагедией не стало. К тому же там на игру слишком большое влияние оказал один эпизод — удаление Тодорова и пенальти в ворота грозненцев на 20-й минуте. Хотя новый тренер не стал ссылаться на обстоятельства и прямо сказал: «Мы были в этой игре несостоятельны, поражение более чем заслуженно». Даже сложно представить, какие слова Адиева будут уместны после семи мячей от «Балтики».

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Если «Оренбург» в этом туре дома обыграет Нижний, то оторвется от зоны стыков на шесть очков, и четыре команды — «Балтика», «Ахмат», «Урал» и «Сочи» — фактически окажутся запертыми в клетке и будут бороться за выживание. Причем главной наградой будет всего лишь участие в стыках. По весне в этом квартете лучше всех однозначно выглядит «Сочи». Команда после прихода Морено, несмотря на сложный календарь, не проиграла ни разу, а победа над «Спартаком» должна убедить самих игроков, что они на правильном пути. «Балтике» нужно оттолкнуться от этой победы в Грозном, а вот у «Урала» и «Ахмата» динамика результатов и движения по сезону очень плохая.

Судя по всему, борьбы за чемпионство до последних туров в этом сезоне снова не будет. В качестве компенсации любители интриги получат жаркую зарубу за выживание.

Магомед Адиев
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
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