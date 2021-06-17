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Гендиректор ЦСКА Бабаев объяснил причину расставания с Оличем

12:00
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» объяснил решение клуба расстаться с главным тренером команды Ивицей Оличем, который проработал с армейцами всего 83 дня.

— Очень неожиданно для всех в ЦСКА произошла смена тренера. Прямо, как гром среди ясного неба. Чем все-таки вызвана отставка Олича? — вопрос Бабаеву.

— Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение. Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы.

15 июня ЦСКА объявил об уходе хорватского тренера, исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.

По словам самого Олича, он с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона, но клуб решил прекратить сотрудничество из-за разных взглядов на работу и будущее первой команды.

41-летний Олич — бывший игрок ЦСКА — стал главным тренером команды в марте, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Под руководством Олича красно-синие финишировали на шестом месте в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не смогли пробиться в еврокубки.

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