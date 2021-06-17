Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос, ищет ли клуб нового главного тренера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» рассказал, планирует ли клуб искать нового тренера после назначения исполняющим обязанности Алексея Березуцкого.

— Алексей Березуцкий может избавиться от приставки «и.о.», или ЦСКА активно ищет нового главного тренера?

— Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера.

15 июня ЦСКА объявил об уходе хорватского тренера, Березуцкий был назначен и.о. главного тренера.

Под руководством Березуцкого ЦСКА проведет предсезонный сбор в Бад-Тацмансдорфе (Австрия). Первый сбор армейцев продлится до 28 июня.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.