Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос, ищет ли клуб нового главного тренера
12:05
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» рассказал, планирует ли клуб искать нового тренера после назначения исполняющим обязанности Алексея Березуцкого.
— Алексей Березуцкий может избавиться от приставки «и.о.», или ЦСКА активно ищет нового главного тренера?
— Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера.
15 июня ЦСКА объявил об уходе хорватского тренера, Березуцкий был назначен и.о. главного тренера.
Под руководством Березуцкого ЦСКА проведет предсезонный сбор в Бад-Тацмансдорфе (Австрия). Первый сбор армейцев продлится до 28 июня.
По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.
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