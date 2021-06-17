Алексей Березуцкий выступил с обращением к болельщикам ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий выступил с обращением к болельщикам команды и рассказал, чего им ждать в новом сезоне.

«Чего ждать болельщикам в новом сезоне? Болельщикам — как обычно, болеть за нашу команду. Я могу точно сказать, что на поле не будет ни одного равнодушного игрока. Будем их готовить, объяснять им, что такое ЦСКА, как команда живет, как играет. В последнее время бывало такое, что некоторые забывали об этом. Это не страшно, но такое бывало. Постараемся наладить работу в этом направлении и постараемся вернуться на былые позиции, на которых и должен находиться ЦСКА», — сказал в интервью клубному YouTube-каналу Березуцкий.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба. Хорватский специалист проработал в команде чуть менее трех месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Алексей Березуцкий. Под его руководством команда проводит первый предсезонный сбор в Австрии, который продлится до 28 июня.