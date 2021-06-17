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Почему ЦСКА расстался с Оличем и назначил Березуцкого? Комментарий Романа Бабаева

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 12:00
Ивица Олич проработал в ЦСКА всего 83 дня. Фото Денис Тырин/ПФК ЦСКА Роман Бабаев. Фото Денис Тырин/ПФК ЦСКА Василий (справа) и Алексей Березуцкие: один брат работает в штабе Виктора Гончаренко в «Краснодаре», второй принял ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ивица Олич проработал в ЦСКА всего 83 дня. Фото Денис Тырин/ПФК ЦСКА
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев — об уходе Ивицы Олича и назначении Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера команды.
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— Очень неожиданно для всех в ЦСКА произошла смена тренера. Прямо, как гром среди ясного неба. Чем все-таки вызвана отставка Олича? — вопрос Бабаеву.

— Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение. Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы.

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— Почему Алексей Березуцкий?

— Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в Академии, в молодежной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков. Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков.

Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И не удивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба.

— Алексей Березуцкий может избавиться от приставки «и.о.», или ЦСКА активно ищет нового главного тренера?

— Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера.

Полностью интервью с Бабаевым — скоро на сайте «СЭ» и в завтрашнем номере

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