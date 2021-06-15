Ивица Олич рассказал о причинах ухода из ЦСКА
Хорватский специалист Ивица Олич высказался о своем уходе из ЦСКА.
«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ПФК ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды», — цитирует Олича официальный сайт клуба.
Хорват добавил: «Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона. Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе. Желаю всем в ПФК ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем».
15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ivica-olic-khochu-poblagodarit-klub-i-bolelshchikov/
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