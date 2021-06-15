Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ивица Олич рассказал о причинах ухода из ЦСКА

22:20
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Хорватский специалист Ивица Олич высказался о своем уходе из ЦСКА.

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ПФК ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды», — цитирует Олича официальный сайт клуба.

Хорват добавил: «Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона. Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе. Желаю всем в ПФК ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем».

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ivica-olic-khochu-poblagodarit-klub-i-bolelshchikov/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Место в сборной за секс и принудительный аборт. Глава Международной федерации баскетбола — в центре скандала
Канделаки объяснила появление сторис про якобы пьяную Бузову
Главу управления потребительского рынка в Щелково объявили в розыск
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: ЦСКА расстался с Ивицей Оличем, кто будет новым главным тренером, новости и материалы