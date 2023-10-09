Федун: «Пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что думает о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Никаких инсайдов из клуба у меня нет — за этим лучше обращайтесь к руководству. Мое мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла — бьется и старается. Все остальное придет», — заявил Федун «Чемпионату».

Он также отметил, что российский футбол деградирует и посоветовал разобраться с игроками в команде.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на восьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут «Пари НН».