Агент Бальде считает, что футболист не вернется в «Спартак»

Эдуардо Мариньо, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, поделился мнением о дальнейшей судьбе футболиста. Сенегалец в текущем сезоне выступает за «Эспаньол» на правах аренды.

«Не уверен, что Бальде вернется в «Спартак» этим летом. Пока все сложно с этим», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бальде провел за «Эспаньол» 22 матча во всех турнирах и записал на свой счет 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бальде в 1,5 миллиона евро.