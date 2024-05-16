Агент Бальде считает, что футболист не вернется в «Спартак»
Эдуардо Мариньо, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, поделился мнением о дальнейшей судьбе футболиста. Сенегалец в текущем сезоне выступает за «Эспаньол» на правах аренды.
«Не уверен, что Бальде вернется в «Спартак» этим летом. Пока все сложно с этим», — приводит слова агента «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Бальде провел за «Эспаньол» 22 матча во всех турнирах и записал на свой счет 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бальде в 1,5 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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|
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|8
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|11
|20-29
|29
|
15
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|28
|7
|5
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|26
|
16
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|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
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|
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Пари НН – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
|К
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|
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да Силва Виллиан Роша
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|1
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Пари Нижний Новгород
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|4
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|
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|1
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