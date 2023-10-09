Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Медина отреагировал на вопрос о сравнении атмосферы на стадионах «Спартака» и ЦСКА: «Пытаетесь сталкивать эти клубы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина в разговоре с «СЭ» сравнил атмосферу на стадионах ЦСКА и красно-белых.

— Где атмосфера лучше: на стадионе «Спартака» или ЦСКА?

— Вы все время пытаетесь сталкивать эти клубы (улыбается).

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года футболист перешел в «Спартак».

Гол в ворота ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ (2:2) стал для 26-летнего хавбека вторым в составе красно-белых.

Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
3
Читайте также
«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ
Самсонова в двух сетах уступила Свентек в финале турнира в Пекине
I24: 260 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль
Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Федун: «Пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя»
Газзаев: «Мне некорректно говорить о будущем Абаскаля в «Спартаке». Но он растерян»
Газзаев считает, что Файзуллаева рано сравнивать с Дзагоевым
Газзаев: «ЦСКА играл гораздо лучше. «Спартак» чудом вырвал ничью»
«Спартаку» повезло. Абаскаль растерян. Бонгонда и Медина провалились на флангах». Газзаев — об упущенной победе ЦСКА
ЦСКА убрался в раздевалке и оставил письмо «Спартаку»: «Порядок в финальном счете наведем весной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев: «Мне некорректно говорить о будущем Абаскаля в «Спартаке». Но он растерян»

Федун: «Пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости