Медина отреагировал на вопрос о сравнении атмосферы на стадионах «Спартака» и ЦСКА: «Пытаетесь сталкивать эти клубы»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина в разговоре с «СЭ» сравнил атмосферу на стадионах ЦСКА и красно-белых.

— Где атмосфера лучше: на стадионе «Спартака» или ЦСКА?

— Вы все время пытаетесь сталкивать эти клубы (улыбается).

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года футболист перешел в «Спартак».

Гол в ворота ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ (2:2) стал для 26-летнего хавбека вторым в составе красно-белых.