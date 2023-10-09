Тавареш рассказал о восстановлении после травмы колена: «Чувствую себя хорошо»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш ответил «СЭ» на вопрос о своем восстановлении после разрыва крестообразной связки.

«Хорошо чувствую себя, но не знаю, когда вернусь», — сказал Тавареш «СЭ».

Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за красно-белых 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

В июне этого года Тавареш повредил переднюю крестообразную связку, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы.