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Экспертная комиссия РФС признала ошибочным решение Кукуляка назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела просьбу «Спартака» оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Красно-белые попросили комиссию оценить действия судьи в эпизодах с отменами голов команды после вмешательства ВАР на 11-й и 56-й минутах встречи, а также с назначением пенальти в ворота «Спартака» на 84-й минуте.

По мнению ЭСК, Кукуляк правильно отменил оба гола «Спартака» в ворота «Краснодара». В первом случае решение комиссии мотивировано тем, что часть стопы Шамара Николсона, сделавшего голевую передачу на Зелимхана Бакаева, находилась ближе к линии ворот «Краснодара», чем защитник «быков» Евгений Чернов. Виртуальные офсайдные линии были нанесены корректно, в связи с чем решение о нахождении Николсона в положении вне игры было верным.

Во втором случае ЭСК признал решение Кукуляка верным, поскольку Николсон умышленно сыграл рукой в чужой штрафной. После касания мяча рукой форвард «Спартака» забил гол, поэтому решение об отмене гола было корректным.

«Исходя из инструкций для судей и практических решений в схожих эпизодах, под «незамедлительностью» понимается короткий промежуток в две-три секунды, в течение которых случайно коснувшийся мяча игрок забивает гол. На этом основании Комиссия в данной конкретной ситуации может поддержать решение ВАР рекомендовать судье изменить решение без видеопросмотра на поле», — говорится в заявлении ЭСК.

При этом комиссия признала ошибочным решение Кукуляка назначить пенальти в ворота «Спартака» на 84-й минуте. Это решение мотивировано тем, что полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч не дотянулся до него, а полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, который попытался нанести удар по воротам, совершил контакт с ногой Мартинса в момент, когда она уже находилась на газоне. По мнению большинства членов ЭКС, нарушения правил со стороны полузащитника «Спартака» не было, а судье следовало продолжить игру.

Источник: https://rfs.ru/news/215442
Футбол
РФС
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
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