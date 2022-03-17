Губерниев: «Не буду поливать грязью легионеров, которые уезжают. Мы не знаем их ситуацию»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отъезд легионеров из российских футбольных клубов.

«После решения ФИФА о возможном расторжении контрактов в одностороннем порядке, с одной стороны, мы очистимся от тех легионеров, которые бросят наши клубы. Но, с другой стороны, у нас играет Промес. С моей точки зрения, это история неоднозначная, потому что у него есть очень серьезные проблемы с законом. Мы себя в этой ситуации нормально чувствуем? В данном случае — «Спартак». Так что каждый решает сам для себя. Если сейчас вокруг возникла такая истерия, я не буду поливать грязью легионера, который уезжает. Неизвестно, в какую ситуацию попал он. Люди ищут, где им лучше. Мы знаем, что люди принимают решения иногда самостоятельно, а иногда нет. Поэтому нам нужно думать о себе, продолжать развивать российский футбол, детско-юношеский футбол», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее ФИФА разрешил легионерам в российском футболе в одностороннем порядке разрывать контракты с клубами и заявляться за новую команду.