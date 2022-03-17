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Губерниев: «Не буду поливать грязью легионеров, которые уезжают. Мы не знаем их ситуацию»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отъезд легионеров из российских футбольных клубов.

«После решения ФИФА о возможном расторжении контрактов в одностороннем порядке, с одной стороны, мы очистимся от тех легионеров, которые бросят наши клубы. Но, с другой стороны, у нас играет Промес. С моей точки зрения, это история неоднозначная, потому что у него есть очень серьезные проблемы с законом. Мы себя в этой ситуации нормально чувствуем? В данном случае — «Спартак». Так что каждый решает сам для себя. Если сейчас вокруг возникла такая истерия, я не буду поливать грязью легионера, который уезжает. Неизвестно, в какую ситуацию попал он. Люди ищут, где им лучше. Мы знаем, что люди принимают решения иногда самостоятельно, а иногда нет. Поэтому нам нужно думать о себе, продолжать развивать российский футбол, детско-юношеский футбол», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее ФИФА разрешил легионерам в российском футболе в одностороннем порядке разрывать контракты с клубами и заявляться за новую команду.

РПЛ
Дмитрий Губерниев
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3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
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 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
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 Урал 21 4 8 9 13-21 20
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 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Ростов

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П
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Краснодар

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Динамо

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Спартак

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