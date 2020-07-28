«Ему всего 37 лет». Парфенов уверен, что Погребняк еще поиграет

Экс-главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что форвард Павел Погребняк может еще продолжить карьеру. 38-летний нападающий в конце сезона покинул команду из Екатеринбурга.

— У вас был случай болезни — Павел Погребняк заболел коронавирусом. Не было волнения, что может быть вспышка в команде?

— Еще никто не понимает, что это, как это перекинется на команду. Мы делали тесты, каждый отдельно приходил, изначально не собирали всех в кучу. Конечно, это шок, неожиданность. Пашка сам по духу очень сильный человек, он уже на третий день говорил: «Заберите меня отсюда, я готов». Но есть правила, которым надо придерживаться.

— Он еще поиграет?

— Ему всего 37 лет, еще можно поиграть. Павел с характером, главное, чтобы позволяло здоровье. В данной ситуации важна вера, если в него поверят. Думаю, он еще даст свой максимум.