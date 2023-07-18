Джикия прокомментировал ситуацию со срывом покупки защитника «Црвены Звезды» Эраковича
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию со срывом покупки защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.
— Сага о переходе Эраковича из «Црвены Звезды» в «Спартак»: обо всем договорились, но игрока перехватывает «Зенит». Как к этому относитесь? Будет принципиально против него играть, если он окажется в «Зените», а не в «Спартаке»?
— Это индивидуальный выбор каждого человека. Если он общался со «Спартаком», а перешел в «Зенит»...
— Даже хорошо, что он не перешел в «Спартак»?
— Учитывая, что он центральный защитник, я должен быть рад?
— Учитывая то, как он поступил.
— Это его карьера и его жизнь. Ему лучше задать эти вопросы, когда вы его увидите в футболке какой-то команды.
В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе защитника «Црвены Звезды». Позже стало известно, что «Зенит» предложил более выгодный контракт и близок к трансферу себра.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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