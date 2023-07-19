«Динамо»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024
Полное название: АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва»»
Год основания: 1923
Главный тренер: Марцел Личка
Капитан: Даниил Фомин
Домашний стадион: «Динамо» им. Льва Яшина«
Сезон 2022 / 2023 «Динамо» завершило на 9-м месте турнирной таблицы РПЛ. Команда набрала 45 очков по итогам 30 туров. В Кубке России бело-голубые дошли до первого этапа полуфинала пути регионов, где проиграли «Акрону».
Календарь «Динамо» в чемпионате России — 2023 / 2024
1-й тур: 21 июля, пятница
- «Динамо» — «Краснодар» — 19.00
2-й тур: 29 июля, суббота
- «Крылья Советов» — «Динамо» — 15.00
3-й тур: 6 августа, воскресенье
- «Зенит» — «Динамо» — 15.00
4-й тур: 13 августа, воскресенье
- «Динамо» — «Балтика» — 15.00
5-й тур: 19 августа, суббота
- «Динамо» — ЦСКА — 15.00
6-й тур: 26 августа, суббота
- «Рубин» — «Динамо» — 17.30
7-й тур: 3 сентября, воскресень
- «Ростов» — «Динамо» — 20.00
8-й тур: 15 — 17 сентября
- «Динамо» — «Пари НН»
9-й тур: 22 — 24 сентября
-
«Спартак» — «Динамо»
Футболисты «Динамо» празднуют гол.Фото Федор Успенский, «СЭ»
10-й тур: 29 сентября — 1 октября
- «Ахмат» — «Динамо»
11-й тур: 6 — 8 октября
- «Динамо» — «Факел»
12-й тур: 20 — 22 октября
- «Локомотив» — «Динамо»
13-й тур: 27 — 29 октября
- «Динамо» — «Урал»
14-й тур: 3 — 5 ноября
- «Сочи» — «Динамо»
15-й тур: 10 — 12 ноября
- «Динамо» — «Оренбург»
16-й тур: 24 — 26 ноября
- ЦСКА — «Динамо»
17-й тур: 1 — 3 декабря
- «Динамо» — «Рубин»
18-й тур: 8 — 10 декабря
- «Факел» — «Динамо»
19-й тур: 1 — 3 марта 2024
- «Динамо» — «Локомотив»
20-й тур: 8 — 10 марта
- «Динамо» — «Ахмат»
21-й тур: 15 — 17 марта
- «Оренбург» — «Динамо»
22-й тур: 29 — 31 марта
- «Динамо» — «Ростов»
23-й тур: 5 — 7 апреля
- «Динамо» — «Спартак»
24-й тур: 12 — 14 апреля
- «Урал» — «Динамо»
25-й тур: 19 — 21 апреля
- «Пари НН» — «Динамо»
26-й тур: 26 — 28 апреля
- «Динамо» — «Зенит»
27-й тур: 3 — 5 мая
- «Динамо» — «Сочи»
28-й тур: 10 — 12 мая
- «Балтика» — «Динамо»
29-й тур: 17 — 19 мая
- «Динамо» — «Крылья Советов»
30-й тур: 25 мая (суббота)
- «Краснодар» — «Динамо»
Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
Календарь «Динамо» в Кубке России — 2023 / 2024
Кубок России, Группа D, 1 тур — 25 июля, вторник
- «Пари НН» — «Динамо» — 18.30
Кубок России, Группа D, 2 тур — 9 августа, среда
- «Динамо» — «Краснодар» — 20.45
Кубок России, Группа D, 3 тур — 29 августа, вторник
- «Спартак» — «Динамо» — 19.30
Кубок России, Группа D, 4 тур — 19-21 сентября
- «Краснодар» — «Динамо»
Кубок России, Группа D, 5 тур — 3-5 октября
- «Динамо» — «Спартак»
Кубок России, Группа D, 6 тур — 31 октября — 2 ноября
- «Динамо» — «Пари НН»
«ВТБ Арена».Фото Александр Федоров, «СЭ»
Достижения «Динамо»
На национальном уровне:
Чемпионат России / СССР: 11 раз — победитель (в российской истории — нет титулов)
12 раз — серебряный призер
10 раз — бронзовый призер
Кубок России / СССР: 7 раз
Кубок сезона СССР: 1 раз — победитель
ФНЛ (первая лига): 1 раз — победитель
На европейском уровне:
Кубок обладателей кубков УЕФА: наивысшее достижение — финал 1 раз (1971 / 1972)
1/2 финала — два раза
Трансферы «Динамо»
Пришли
гл. тр. Личка
з. Бальбуэна («Коринтианс»)
н. Карапузов («Ахмат», окончание аренды)
Возможные переходы
в. Кудравец (БАТЭ)
з. Опоку («Амьен»)
з. Монтес («Эспаньол»)
п. Москвичев («Нефтехимик», окончание аренды)
п. Школик («Нефтехимик», окончание аренды)
п. Л. Чавес («Пачука»)
п. Г. Чакветадзе («Гамбург»)
Ушли
з. Ордец («Бохум», приостановка контракта)
п. Моро («Болонья»)
п. Шиманьски («Фенербахче»)
Возможные переходы
в. Лещук
з. Сазонов («Сассуоло», «Удинезе», «Фрозиноне»)
п. Норманн («Ростов», окончание аренды)
п. Захарян («Фейеноорд», «Аякс»)
п. Шиманьски («Фенербахче»)
РПЛ: таблица трансферов лета — все сделки и потенциальные переходы в одном материале
Состав «Динамо» на сезон 2023 / 2024
Вратари:
1 — Антон Шунин
16 — Иван Будачев
31 — Игорь Лещук
76 — Илья Купцов
Защитники:
2 — Эли Даса
4 — Сергей Паршивлюк
5 — Милан Майстрович
6 — Роберто Фернандес
15 — Саба Сазонов
18 — Николас Маричаль
59 — Иван Лепский
93 — Диего Лаксальт
Полузащитники:
7 — Дмитрий Скопинцев
11 — Даниил Лесовой
34 — Лука Гагнидзе
47 — Арсен Захарян
50 — Александр Кутицкий
74 — Даниил Фомин
77 — Денис Макаров
Нападающие:
10 — Федор Смолов
13 — Муми Нгамале
20 — Владислав Грулев
70 — Константин Тюкавин
Страница ФК Динамо в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -