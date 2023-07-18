Джикия: «Первая домашняя игра — «Оренбург». Надо хорошо стартовать, положительно»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от нового сезона РПЛ-2023/24.
— Какие ожидания от нового чемпионата?
— Первая домашняя игра — «Оренбург». Надо хорошо стартовать, положительно. В начале важно выиграть, да и в последствии. Готовимся, тренировочные циклы прошли, сегодня была заключительная контрольная игра перед стартом. Еще есть несколько дней сделать корректировки, ориентируясь на сегодняшнюю игру и в бой.
— Какие цели?
— Никаких целей и задач из собрания такого рода до сегодняшнего дня не было. Но повторюсь, что еще есть недельный цикл впереди, где, конечно, эта тема будет затрагиваться.
— Рады тому, что сборная России отказалась от азиатского турнира, и футболисты могли набраться сил перед стартом нового сезона? Или все-таки хотелось надеть майку сборной?
— Безусловно, всегда хочется играть. Но в отпуске футболисты, как вы говорите, отдохнули. И Федорович не даст соврать, мы занимались здоровьем. Он тоже.
— Все хорошо с ним?
— Потихонечку, набираем.
— Надеешься сыграть с Катаром?
— Работаем, чтобы попасть в список.
По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в чемпионате России.
23 июля красно-белые начнут новый сезон РПЛ матчем с «Оренбургом».
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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