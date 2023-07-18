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18 июля, 23:49

Джикия: «Первая домашняя игра — «Оренбург». Надо хорошо стартовать, положительно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от нового сезона РПЛ-2023/24.

— Какие ожидания от нового чемпионата?

— Первая домашняя игра — «Оренбург». Надо хорошо стартовать, положительно. В начале важно выиграть, да и в последствии. Готовимся, тренировочные циклы прошли, сегодня была заключительная контрольная игра перед стартом. Еще есть несколько дней сделать корректировки, ориентируясь на сегодняшнюю игру и в бой.

— Какие цели?

— Никаких целей и задач из собрания такого рода до сегодняшнего дня не было. Но повторюсь, что еще есть недельный цикл впереди, где, конечно, эта тема будет затрагиваться.

— Рады тому, что сборная России отказалась от азиатского турнира, и футболисты могли набраться сил перед стартом нового сезона? Или все-таки хотелось надеть майку сборной?

— Безусловно, всегда хочется играть. Но в отпуске футболисты, как вы говорите, отдохнули. И Федорович не даст соврать, мы занимались здоровьем. Он тоже.

— Все хорошо с ним?

— Потихонечку, набираем.

— Надеешься сыграть с Катаром?

— Работаем, чтобы попасть в список.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в чемпионате России.

23 июля красно-белые начнут новый сезон РПЛ матчем с «Оренбургом».

Георгий Джикия
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
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