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Кузнецов: «Если уйдем в Азию, можем уже не вернуться. Но если не уйдем, то с кем нам соревноваться?»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением по поводу возможного перехода РФС в АФК.

«У меня двоякое мнение. Если мы уйдем в Азию, то можем уже не вернуться, нам просто не дадут. Но если мы ней уйдем, то с кем нам соревноваться в футбольном плане, с командами какого уровня? Европейцы же не хотят с нами играть. Если мы не играем с сильными командами, мы не растем, это однозначно. Не знаю, я приму любое решение, главное, чтобы оно было на пользу нашему футболу», — сказал Кузнецов «СЭ».

Исполком Российского футбольного союза (РФС) по переходу в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) состоится 30 декабря 2022 года.

Дмитрий Кузнецов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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3.03 00:00
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