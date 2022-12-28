Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:24

Глушенков о критике после перехода в «Локомотив»: «Хейтеры всегда есть и будут»

Глушенков ответил критикам его перехода в «Локомотив»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Новичок «Локомотива» Максим Глушенков на своей странице в соцсети высказался о хейтерах. Под постом, где форвард говорит об уходе из «Крыльев Советов» болельщики в комментариях желали удачи футболисту, но было и много негатива.

«Братик, что-то хейтеров многовато», — подметил защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков.

В ответ на сообщение Горшкова Глушенков написал: «[Хейтеры] всегда есть и будут».

Переписка Максима Глушенкова и Юрия Горшкова.
Переписка Максима Глушенкова и Юрия Горшкова.

Глушенков подписал с «Локомотивом» контракт на 4 гола, сообщает пресс-служба железнодорожников. 23-летний форвард будет выступать под номером 15.

Всего за «Крылья» он провел 60 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Горшков
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Нигматуллин — о переходе Глушенкова и Пиняева в «Локо»: «Пионерский отряд — это хорошо, но не для решения серьезных задач»
Этим трансферам поаплодировал бы Рангник! Рабинер — о Пиняеве и Глушенкове в «Локо»
Билялетдинов: «Переход Глушенкова и Пиняева в «Локомотив» будет большой проверкой их психологии»
«Время подарков». Пиняев и Глушенков стали игроками «Локомотива»
«Спартак» пригласит участника «Елки желаний» на встречу с командой
Пиняев о переходе в «Локо»: «Эти полтора года в Самаре останутся одними из самых теплых времен»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исполком РФС по переходу в Азию состоится 30 декабря

Кузнецов: «Если уйдем в Азию, можем уже не вернуться. Но если не уйдем, то с кем нам соревноваться?»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости