Член совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал отъезд из команды Варелы
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал отъезд из команды защитника Гильермо Варелы.
По информации «СЭ», Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».
«Варела находится в неизвестном месте для клуба, — цитирует Гафина «РБ Спорт». — Насколько я знаю, он не отвечает на звонки. Да, он ночью покинул базу, никого не предупредив. Мы сейчас анализируем произошедшую ситуацию. По результатам этого анализа поймем, какие дальнейшие действия предпринимать. Мы регулярно беседуем с нашими иностранными футболистами. Как я ранее говорил, каждый случай сугубо индивидуальный: у Бальбуэны была одна история, у Шиманьски — другая, с Варелой такая, как есть сейчас. Но во всех предыдущих ситуациях мы находили какое-то человеческое решение, со взаимным уважением. А в последнем случае у нас пока что не так».
23 июля сообщалось, что «Динамо» предложил Вареле новый контракт в связи с интересом к футболисту со стороны «Фламенго». Сам футболист 18 июля заявлял, что не собирается уходить из московской команды.
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|ЦСКА
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2
|Зенит
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|1
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|4-1
|4
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3
|Химки
|2
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|1
|0
|4-1
|4
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4
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
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5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
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6
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
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7
|Сочи
|2
|1
|0
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|3-4
|3
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8
|Оренбург
|2
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|0
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|5-4
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9
|Факел
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|1
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|2-2
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10
|Краснодар
|2
|0
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|1
|3-6
|1
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11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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12
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
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13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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14
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|22.07
|20:00
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Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
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Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
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Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
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Ахмат – Факел
|- : -
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
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Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
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Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
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Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0