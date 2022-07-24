Член совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал отъезд из команды Варелы

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал отъезд из команды защитника Гильермо Варелы.

По информации «СЭ», Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Варела находится в неизвестном месте для клуба, — цитирует Гафина «РБ Спорт». — Насколько я знаю, он не отвечает на звонки. Да, он ночью покинул базу, никого не предупредив. Мы сейчас анализируем произошедшую ситуацию. По результатам этого анализа поймем, какие дальнейшие действия предпринимать. Мы регулярно беседуем с нашими иностранными футболистами. Как я ранее говорил, каждый случай сугубо индивидуальный: у Бальбуэны была одна история, у Шиманьски — другая, с Варелой такая, как есть сейчас. Но во всех предыдущих ситуациях мы находили какое-то человеческое решение, со взаимным уважением. А в последнем случае у нас пока что не так».