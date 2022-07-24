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Член совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал отъезд из команды Варелы

Алексей Еремин
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал отъезд из команды защитника Гильермо Варелы.

По информации «СЭ», Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Варела находится в неизвестном месте для клуба, — цитирует Гафина «РБ Спорт». — Насколько я знаю, он не отвечает на звонки. Да, он ночью покинул базу, никого не предупредив. Мы сейчас анализируем произошедшую ситуацию. По результатам этого анализа поймем, какие дальнейшие действия предпринимать. Мы регулярно беседуем с нашими иностранными футболистами. Как я ранее говорил, каждый случай сугубо индивидуальный: у Бальбуэны была одна история, у Шиманьски — другая, с Варелой такая, как есть сейчас. Но во всех предыдущих ситуациях мы находили какое-то человеческое решение, со взаимным уважением. А в последнем случае у нас пока что не так».

23 июля сообщалось, что «Динамо» предложил Вареле новый контракт в связи с интересом к футболисту со стороны «Фламенго». Сам футболист 18 июля заявлял, что не собирается уходить из московской команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chlen-soveta-direktorov-dinamo-na-shantazh-varely-my-ne-mozhem-otvechat/

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