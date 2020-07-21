Daily Mail: «Зенит» готов заплатить 9 миллионов фунтов за Ловрена
12:59
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен остается в сфере интересов «Зенита», сообщает Daily Mail. По данным британского издания, сине-бело-голубые видят в игроке замену для капитана Бранислава Ивановича. Хорват готов сменить клуб, чтобы получить больше игрового времени.
Издание отмечает, что российский клуб готов заплатить за игрока 9 миллионов фунтов. В то же время «Ливерпуль» хочет получить 15 миллионов.
Контракт 31-летнего защитника с чемпионами Англии истекает через год. В текущем сезоне он провел 15 матчей за «красных», забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
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