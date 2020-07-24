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ЦСКА, «Динамо», футболисты «Ахмата» и «Краснодара» оштрафованы за нарушение регламента

17:50
Чемпионат России.
Чемпионат России.
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КДК РФС вынес наказания по итогам 30-го тура Тинькофф чемпионата России.

По итогам матча «Краснодар» — «Ахмат» (4:0) штраф в 100 тысяч рублей получили игроки «Ахмата» Андрес Понсе и Одисе Роши, а также футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Они наказаны за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России».

За нарушение этого же раздела «Динамо» получило штраф в 250 тысяч рублей после матча с «Оренбургом» (0:1), а ЦСКА — на 300 тысяч по итогам игры с «Тамбовом» (3:0).

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211977

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