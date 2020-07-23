«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»
22:11
Официальный Youtube-канал «Спартака» опубликовал видео «За кадром» после матча 30-го тура РПЛ против «Рубина». Встреча прошла в Казани 22 июля.
На 40-й минуте матча хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев открыл счет с 11-метровой отметки. Спустя 4 минуты форвард казанцев Иван Игнатьев восстановил баланс. На 71-й минуте игры нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вывел вперед гостей.
«Спартак» с 39 очками занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне. «Рубин» — 10-я строчка и 35 баллов.
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