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Сегодня, 21:44

Член совета директоров «Динамо»: «Трансферы? Грандиозных изменений не будет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил выступление команды по итогам первой части чемпионата России.

— Как оцените первую часть сезона?

— Сложная первая часть. Мы потеряли практически половину игроков, которые определяли лицо основного состава. Конечно, мы понимали, что походу сезона у нас могут возникнуть сложности. Первую часть прошли без поражений, потом был спад. Нам нравится, что у команды есть характер и качества. Много молодых футболистов влились в эту команду. Наверное, можно назвать первую часть сезона удовлетворительной.

— Работой Йокановича довольны?

— Да.

— Почему на «ВТБ Арене» настолько страдает качество поля?

— У нас зимой будет проведена реновация газона, это позволит следующие несколько сезонов играть на таком же хорошем газоне, на каком мы играли предыдущие сезоны.

— Есть ли четкий план на зимние трансферное окно?

— Четкого трансферного плана на данный момент нет. Мы понимаем, что грандиозных изменений не будет. Допускаем несколько точечных усилений. Сейчас закончилась РПЛ, после этого будем общаться с Йокановичем.

— Допускаете работу на европейском рынке?

— Да.

— Вы отправляли скаутов на ЧМ в Катаре?

— Они будут смотреть чемпионат мира. Там все понятно. Сборную Англии мы можем смотреть только из интереса. Наши скауты ездят по более экзотическим лигам, где можно найти что-то интересное и неочевидное.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 0
Лацио 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Гонка бомбардиров РПЛ: Промес и Сычевой делят лидерство перед зимней паузой

В «Динамо» оценили судейство в матче против ЦСКА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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Торпедо М

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