Член совета директоров «Динамо»: «Трансферы? Грандиозных изменений не будет»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил выступление команды по итогам первой части чемпионата России.

— Как оцените первую часть сезона?

— Сложная первая часть. Мы потеряли практически половину игроков, которые определяли лицо основного состава. Конечно, мы понимали, что походу сезона у нас могут возникнуть сложности. Первую часть прошли без поражений, потом был спад. Нам нравится, что у команды есть характер и качества. Много молодых футболистов влились в эту команду. Наверное, можно назвать первую часть сезона удовлетворительной.

— Работой Йокановича довольны?

— Да.

— Почему на «ВТБ Арене» настолько страдает качество поля?

— У нас зимой будет проведена реновация газона, это позволит следующие несколько сезонов играть на таком же хорошем газоне, на каком мы играли предыдущие сезоны.

— Есть ли четкий план на зимние трансферное окно?

— Четкого трансферного плана на данный момент нет. Мы понимаем, что грандиозных изменений не будет. Допускаем несколько точечных усилений. Сейчас закончилась РПЛ, после этого будем общаться с Йокановичем.

— Допускаете работу на европейском рынке?

— Да.

— Вы отправляли скаутов на ЧМ в Катаре?

— Они будут смотреть чемпионат мира. Там все понятно. Сборную Англии мы можем смотреть только из интереса. Наши скауты ездят по более экзотическим лигам, где можно найти что-то интересное и неочевидное.