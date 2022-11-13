Гонка бомбардиров РПЛ: Промес и Сычевой делят лидерство перед зимней паузой

Промес и Сычевой делят лидерство в гонке бомбардиров РПЛ перед зимней паузой

13 ноября завершились матчи 17-го тура чемпионата России по футболу. После этого команды уйдут на паузу и сезон РПЛ возобновится только в марте 2023 года

Список лучших бомбардиров нынешнего сезона возглавляют полузащитник «Спартака» Квинси Промес (16 мтачей) и нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой (15). Оба футболиста забили по 14 голов.

В 17-м туре «Спартак» победил «Локомотив» со счетом 2:1. В этом матче Промес забил 1 гол.

А вот Сычевой сделал хет-трик в матче «Оренбурга» против «Краснодара» (5:1).

Третьим в списке бомбардиров идет нападающий «Зенита» Малком, который забил 12 голов (17 игр).

По 10 голов в активе нападающего ЦСКА Федора Чалова (17) и полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа (15).