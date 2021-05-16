«Ротор» вылетел из РПЛ

«Уфа» обыграла тульский «Арсенал» (2:1) в матче заключительного тура РПЛ. На гол Олега Иванова гости ответили точным ударом Эванса Кангва. Решающим в матче стал гол в свои ворота защитника гостей Максима Беляева.

Таким образом, «Уфа» с 25 очками поднялась на 13-е место в турнирной таблице и спаслась от вылета. «Арсенал» (23) — на 14-м месте. Башкирский клуб обошел в таблице «Ротор» (22), который по итогам сезона вместе с «Тамбовом» покидает РПЛ.

Отметим, что матч изначально должен был стартовать в 14.00 по московскому времени, одновременно со всеми остальными играми последнего тура сезона. Встреча была перенесена на два часа из-за аномальной жары в Уфе.

В следующем розыгрыше РПЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Клубы РПЛ и ФНЛ не будут проводить стыковые матчи по итогам нынешнего сезона.