«Ротор» вылетел из РПЛ
«Уфа» обыграла тульский «Арсенал» (2:1) в матче заключительного тура РПЛ. На гол Олега Иванова гости ответили точным ударом Эванса Кангва. Решающим в матче стал гол в свои ворота защитника гостей Максима Беляева.
Таким образом, «Уфа» с 25 очками поднялась на 13-е место в турнирной таблице и спаслась от вылета. «Арсенал» (23) — на 14-м месте. Башкирский клуб обошел в таблице «Ротор» (22), который по итогам сезона вместе с «Тамбовом» покидает РПЛ.
Отметим, что матч изначально должен был стартовать в 14.00 по московскому времени, одновременно со всеми остальными играми последнего тура сезона. Встреча была перенесена на два часа из-за аномальной жары в Уфе.
В следующем розыгрыше РПЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Клубы РПЛ и ФНЛ не будут проводить стыковые матчи по итогам нынешнего сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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