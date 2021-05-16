Рианчо оценил перспективы «Спартака» в Лиге чемпионов
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» ничью с «Ахматом» в матче 30 тура Тинькофф РПЛ (2:2).
«Я очень рад, что «Спартак» пробился в квалификацию Лиги чемпионов! «Спартак» — большой клуб, который должен играть на международной арене. Однако, это совершенно новый вызов для клуба. Руководство и новый тренер должны укрепить состав, чтобы проявить себя в Европе. Мы видели, что произошло с российскими клубами в еврокубках в прошлом сезоне. Европа очень требовательна, так что «Спартаку» надо хорошенько поработать в межсезонье за пределами футбольного поля», — сказал Рианчо «СЭ».
«Спартак» по итогам чемпионата набрал 57 очков и занял второе место в таблице Тинькофф РПЛ.
(Сергей Федоров)
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