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Орещук — о Фомине: «На поле у него такая позиция, где не надо быть джентльменом. Наоборот, играть нужно жестко, агрессивно»

Орещук прокомментировал победу Фомина в премии «Джентльмен года-2022»
Александр Кружков
Обозреватель
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Даниил Фомин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал победу полузащитника бело-голубых Даниила Фомина в премии «Джентльмен года-2022».

— Фомина признали «Джентльменом года». Одобряете?

— Я вам так скажу. По человеческим качествам к Даниилу никаких вопросов. Скромный, спокойный, корректный. Но на поле у него такая позиция, где не надо быть джентльменом. Наоборот, играть нужно жестко, агрессивно. Вступать в единоборства так, чтобы щепки летели! Это не про Фомина.

Для меня образец опорного полузащитника или футболиста, играющего box-to-box, — легендарный Рой Кин. Получил бы он приз «Джентльмен года»? Да ни в жизни! Еще и потому, что на правах вожака и капитана «Манчестер Юнайтед» без конца судьям «пихал». И правильно делал! Арбитры его побаивались.

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Таким и должен быть капитан. В «Динамо» Фомину вручили повязку, но ни разу не видел, чтобы прессанул судью, пообщался с ним на повышенных тонах. Хотя это негласно входит в обязанности капитана. Обычные футбольные хитрости, которые в спорной ситуации могут только помочь твоей команде. А вывести ее на построение и пожать всем руки перед матчем может кто угодно.

— Кого вы в 2022-м назвали бы «Джентльменом года»?

— Я из атакующих футболистов выбирал бы. Возьмем, к примеру, Ивана Сергеева. Наглый, настырный, всегда в борьбе. Но грань не переходит, по ногам никого не лупасит. Или Эдуард Сперцян, который в «Краснодаре» тянет на себе всю команду. Прессингует, бьется за каждый мяч — но не грубо, в рамках правил.

Фомин стал победителем премии «Джентльмен года-2022» по версии медиагруппы «Комсомольская правда». На торжественной церемонии ему будет вручен традиционный приз — черный смокинг. Награда присуждается ежегодно с 1994 года.

Даниил Фомин
Роман Орещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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