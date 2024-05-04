Мелик-Гусейнов: «Илич говорит на русском почти без акцента. Просто пока стесняется»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, насколько хорошо новый главный тренер команды Саша Илич знает русский язык.

«Саша много слов знает по-русски. И говорит практически без акцента. Просто пока стесняется», — заявил Мелик-Гусейнов.

Ранее сам тренер признался, что не говорит на русском, но пытается.

Сегодня, 4 мая, сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. Ранее в отставку был отправлен Сергей Юран.