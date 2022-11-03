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Сегодня, 08:30

Орещук: «Умяров и Пруцев — небо и земля!»

Орещук сравнил полузащитников «Спартака» Умярова и Пруцева
Александр Кружков
Обозреватель
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Наиль Умяров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» сравнил полузащитников «Спартака» Наиля Умярова и Даниила Пруцева.

— Владислав Радимов назвал Наиля Умярова одним из самых переоцененных игроков российского чемпионата. Согласны?

— Разумеется. В «Спартаке» у центрального полузащитника ключевая роль. Именно он должен разгонять атаки. А Умяров постоянно осторожничает. Все пасы — назад либо поперек. Да, с точки зрения ТТД со своей задачей справляется. Дает объем, невысокий процент брака... Но это же «Спартак», а не «Факел» или «Уфа»! Здесь в середине поля нужен такой мастер, как Фернандо. Который получает мяч — и мгновенно начинает атаку.

Квинси Промес, Денис Макаров и&nbsp;Наиль Умяров. Роман Орещук: «Умяров — один из самых переоцененных игроков РПЛ. Как и Макаров, за которого заплатили 9 миллионов евро»

— Даниил Пруцев на этой позиции смотрится интереснее Умярова?

— Небо и земля! Пруцев живее, все на скорости, пасы только вперед. Мальчик талантливый, по манере игры напоминает Шиманьски. Тоже здорово видит поле, техничный, мяч прямо приклеен к ноге. При этом на него не смотрит, голова всегда вверху. Может и длинную передачу вырезать, и сыграть накоротке. Смело идет в обводку. Плюс цепкий, неуступчивый. При потере мяча тут же вступает в отбор. Единственное, чего пока не хватает Пруцеву, — атлетизма. Нужно мышцами обрасти. И тогда получим футболиста очень высокого уровня.

Роман Орещук
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
Наиль Умяров
3
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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