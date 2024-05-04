Илич: «Не говорю по-русски, но пытаюсь»

Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, сколько матчей команды смотрел и ответил на вопрос о знании русского языка. Контракт серба рассчитан до лета 2025 года.

— Какой футбол вы бы хотели построить в «Пари НН»? Какая у вас философия?

— Я живу настоящим и понимаю, что у каждого игрока есть свои способности. Говорить о своей философии сложно. Конечно, каждому хочется построить лучший клуб в мире. Но все-таки это не всегда возможно. Сейчас нужно биться в последних турах и с холодной головой думать о будущем после завершения чемпионата.

— Сколько матчей «Пари НН» вы посмотрели? И как у вас с русским языком?

— Смотрел несколько игр, назначение произошло очень быстро. Русский язык я немного учил в школе. Не говорю по-русски, но пытаюсь. Я лучше понимаю, нежели говорю.

— Вы понимаете, как привлекать болельщиков на стадион. И как вы относитесь к Fan ID?

— Все мы знаем, как работает футбол. Если команда показывает хороший результат, это привлекает болельщиков. Поэтому чем лучше мы играем, тем больше болельщиков приходит.