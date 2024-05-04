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Гендиректор «Пари НН»: «Я с глубоким уважением отношусь к Юрану. Он заслуживает почет и уважение»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал об отношении к экс-тренеру команды Сергею Юрану. Ранее специалист ушел в отставку, его место занял серб Саша Илич.

— Я с глубоким уважением отношусь к Юрану. Он заслуживает почет и уважение. Прошлые трансферные окна клуб переживал вместе с главным тренером. Все пришедшие игроки были согласованы с Сергеем Николаевичем. Но произошло несколько травм, дисквалификации Гоцука. Это наложило свой след. Можно было взять кого-то зимой, но думаю, это не отразилось бы сильно на результате. Это тоже вопрос, как бомба трижды упала в одно и то же место. Я задавал этот вопрос тренеру по физической подготовке.

Игроков сейчас нужно взбодрить ментально. У некоторых футболистов лучшие физические показатели в лиге. У клуба тот ресурс, который есть. У нас одно из самых низких финансирований в лиге. Но это не повод сложить руки. Просто нужно выжимать максимальный эффект из имеющихся ресурсов. На ближайшее окно у нас есть планы. Но из имеющихся ресурсов нужно делать результат.

— Мог ли Хазов остаться до конца сезона?

— Антон — легенда клуба. Он скоро будет учиться на лицензию PRO. Он может стать первым нижегородцем, который получит соответствующую квалифика.

Ранее руководство «Пари НН» отправило в отставку Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Нижегородцы под его руководством проиграли все 6 матчей в весенней части сезона РПЛ.

Саша Илич
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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