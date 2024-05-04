Илич рассказал, кто войдет в его тренерский штаб в «Пари НН»

Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, кто войдет в его тренерский штаб.

— Вы уже знаете, в каком составе выйдет команда на ближайший матч?

— Мы списались с моим другом Младеном (работает в «Пари НН», — Прим. «СЭ»). И в том числе с Антоном Хазовым. Мы поговорили с ними. Сегодня буду проводить первую тренировку.

В мой тренерский штаб войдет помощник и тренер по физ.подготовке. Они уже 20 лет работают в футболе. Пока тренерский штаб будет в таком виде. Возможно, он станет шире позже.

Сегодня, 4 мая, сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. Ранее в отставку был отправлен Сергей Юран.