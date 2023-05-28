Булыкин: «Локомотив» и «Динамо» играли в хороший футбол для своего удовольствия и зрителей»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил игру своих бывших команд в 29-м туре РПЛ.

«Команды играли в хороший футбол для своего удовольствия и зрителей. Сделали настоящее шоу! Эта игра ни на что не влияет, потому что команды не дотягивают до медалей и обезопасили себя от стыков. Ребята играли не так сконцентрировано и осторожно. Результаты не давят на игроков, так как в этом сезоне все потеряли. Поэтому остается играть в веселый футбол», — цитирует Булыкина Sport24.

В этой встрече «Локомотив» одержал победу над «Динамо» (4:2). На данный момент железнодорожники с 42 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые расположились на 7-й позиции, имея в активе 45 очков.