«Оренбург» — «Локомотив»: Батраков открыл счет в матче

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счет в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 1:0. Он отличился на 8-й минуте встречи.

Для 18-летнего хавбека этот гол стал дебютным за красно-зеленых.

Игра проходит в Оренбурге на стадионе «Газовик».