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Сегодня, 08:00

РПЛ, 29-й тур: «Краснодар» примет ЦСКА, «Сочи» — «Зенит», «Спартак» — «Пари НН»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Матч РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матчи 29-го тура чемпионата России по футболу. «Факел» дома примет «Крылья Советов» и другие игры.

Онлайн-трансляции матчей РПЛ доступны на сайте «СЭ». Видеотрансляции игр можно смотреть в прямом эфире на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Урал
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Зенит
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Ахмат

Чемпионат России: новости и календарь игр, турнирная таблица и обзоры матчей, фото и статистика.

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ЦСКА после неудачи в дерби ждет еще одно испытание — репетиция финала FONBET Кубка России с «Краснодаром». В первом круге армейцы разгромили соперника со счетом 4:1, а затем выбили его из Пути РПЛ Кубка страны. Получится ли у команды Федотова снова огорчить «быков»? Букмекерская компания ФОНБЕТ считает москвичей фаворитами противостояния — на их победу можно поставить с коэффициентом 2.15 (вероятность такого исхода — примерно 46%). Ничья идет за 3.55 (25%), успех «Краснодара» — за 3.35 (29%).

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Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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