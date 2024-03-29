Булыкин: «Если сегодня «Динамо» потеряет очки, им будет сложно бороться за чемпионство»

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Ростовом» в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет 29 марта в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

«Если сегодня динамовцы потеряют очки, им будет сложно бороться за чемпионство. Но за вторую строчку команда будет хвататься, даже если проиграет. Посмотрим, как ребята готовы к матчам после перерыва на сборные. «Динамо» — фаворит этой встречи. И мотивация у команды Лички гораздо выше, по турнирной таблице бело-голубые тоже смотрятся предпочтительнее», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Ростов» располагается на десятой строчке (27 очков).

Матч первого круга завершился победой московской команды со счетом 2:1.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».