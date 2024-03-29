Гогниев — о своем будущем: «Я дома и пока ничего не комментирую»

Российский тренер Спартак Гогниев отметил, что пока не готов говорить о своем будущем.

«Я не комментирую сейчас ничего, нахожусь дома и пока не хочу давать интервью», — приводит «РБ Спорт» слова Гогниева.

В апреле 2023 года Гогниев ушел из «Химок», которые возглавлял с сентября 2022-го, и на данный момент остается без клуба. Под его руководством подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании».