De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества

Россия запросила экстрадицию нападающего «Спартака» Квинси Промес из ОАЭ из-за налогового мошенничества, сообщает De Telegraaf.

«Промес заявил в тюрьме, что надеется на экстрадицию из Дубая в Россию, чтобы на время избежать приговора в Нидерландах. Россия, как и Нидерланды, запросила экстрадицию игрока из-за налогового мошенничества», — говорится в источнике.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

22 марта Telegram-канал Baza сообщил, что московский клуб перестал с марта выплачивать нидерландцу заработную плату. Однако «Спартак» решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание.