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14 марта, 17:40

Ари: «Мусаев — тренер, который олицетворяет «Краснодар»

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Экс-нападающий «Краснодара» Ари поделися мнением с «СЭ» о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера «быков».

«Если руководство клуба считает, что команда может потерять возможность стать чемпионом, или считает, что сейчас подходящее время для перемен, то я согласен. Вернулся Мусаев — тренер, который олицетворяет «Краснодар». Тренер, который нравится болельщикам. И игрокам он обязательно понравится», — сказал Ари корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

В четверг, 14 марта, «Краснодар» объявил о подписании контракта с Мусаевым до конца сезона-2023/24. 40-летний специалиста уже тренировал «быков» в период с апреля 2018-го по апрель 2021 года.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 турах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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П
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