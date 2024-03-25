Ивич: «Спартак»? Я отдыхаю с семьей в Греции»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Спартак».

«Спартак»? Сейчас я в Греции, отдыхаю с семьей. Взял ли я паузу до лета? Посмотрим», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Владимир Ивич может сменить Абаскаля в «Спартаке». 15 марта Metaratings.ru сообщил, что испанец продолжит тренировать московский клуб и вопрос о его отставке не стоит.

После 20 туров чемпионата России красно-белые занимают шестое место, набрав 31 очко.