«Зенит» отказался от обмена Кругового на Чалова с доплатой за форварда ЦСКА

Как стало известно «СЭ», сразу после того, как фланговый защитник «Зенита» Данил Круговой, подписавший контракт с ЦСКА с 4 июня этого года, оказался в «Зените-2», армейцы предлагали обменять его на нападающего красно-синих Федора Чалова с доплатой. «Зенит» отказался от такого варианта. Как сообщало RT, речь шла о сумме в 10 миллионов евро.

Действующий договор Чалова с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024-го. 6 марта директор по коммуникациям ПФК Кирилл Брейдо заявил нашему изданию, что достигнуты принципиальные договоренности по заключению нового соглашения и вопрос находится исключительно в юридический плоскости. При этом официального объявления о продлении форварда пока не последовало.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 29 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца декабря 2024 года.