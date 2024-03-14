Игнатьев назвал безумием увольнение Ивича из «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на отставку Владимира Ивича из «Краснодара».

«Со спортивной точки зрения это безумие. Абсолютно непонятное решение. Полсезона лидировать, а потом пару раз оступиться — это нормально. Второе место — это тоже хорошо. За второе место дают медали, выделяют дополнительные премиальные. У «Краснодара» впереди еще столько работы. Да, рестарт сезона слабый. Самой команды нет. Но впереди еще много игр, есть время на изменение положения. А как теперь работать следующему тренеру, знающему судьбу своего предыдущего коллеги? Увольнение Ивича неспортивное и нефутбольное», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

13 марта 46-летний Ивич покинул должность главного тренера «Краснодара», в котором работал с 2023 года. Команду до конца текущего сезона возглавил Мурад Мусаев.