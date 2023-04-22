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Сегодня, 15:00

Сергей Мигицко: «Переоценил Спаллетти старого пердуна — и я с паховой грыжей слег»

Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Мигицко.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко в интервью «СЭ» рассказал об общении с игроками и тренерами клуба из Санкт-Петербурга.

— Досадно вам, что нынешний «Зенит» набит легионерами?

— Я спокойно отношусь. Веление времени. Допустим, донецкий «Шахтер» для меня — это Старухин по прозвищу Бабуся. Витя Грачев. Миша Соколовский. Но в какой-то момент своих там почти не осталось, играли одни бразильцы...

В «Зените» сегодня их тоже немало. Не скажу, что в каждом матче феерят. Но есть класс и стабильность, поэтому команда уверенно набирает очки и движется к пятому чемпионству подряд.

Из наших ребят мне нравятся Андрюша Мостовой и Далер Кузяев. Кстати, оба — театралы. Далер так вообще все спектакли в «Ленсовете» пересмотрел. Артем Дзюба, пока за «Зенит» играл, тоже к нам нередко заглядывал. Он и сам парень артистичный.

Словом, дружба актеров с футболистами сохраняется. Но если раньше мы с Мишей Боярским накануне матча могли приехать на базу в Удельную, что-то спеть, устроить вечер анекдотов, то сейчас это уже нереально. Слишком много легионеров. Они ничего не поймут — языка-то не знают.

Сожалею, что так и не удалось затащить в театр Лучано Спаллетти. Хотя он не говорит по-русски, а я по-итальянски, мы довольно мило общались. Часто встречались в одном спортзале. Лучано все подбрасывал мне упражнения на пресс. Правда, с нагрузкой не угадал. Переоценил старого пердуна — и я с паховой грыжей слег...

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Футбол
ФК Зенит
Лучано Спаллетти
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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