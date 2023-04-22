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Сегодня, 14:54

Агент Изидора заявил, что футболист не может играть 90 минут

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эммануэль Лакруа рассказал о восстановлении после травмы своего клиента, нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Вильсон чувствует себя лучше, но не настолько, чтобы играть 90 минут. Он еще в процессе восстановления», — приводит слова Sport24.

Изидор получил повреждение в начале зимних сборов и еще не играл за железнодорожников в весенней части сезона.

В нынешнем сезоне 22-летний Вильсон Изидор провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-22-agent-izidora-vilson-chuvstvuyet-sebya-luchshe-no-ne-mozhet-igrat-90-minut
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Вильсон Изидор
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1
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2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
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