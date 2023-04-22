Агент Изидора заявил, что футболист не может играть 90 минут

Футбольный агент Эммануэль Лакруа рассказал о восстановлении после травмы своего клиента, нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Вильсон чувствует себя лучше, но не настолько, чтобы играть 90 минут. Он еще в процессе восстановления», — приводит слова Sport24.

Изидор получил повреждение в начале зимних сборов и еще не играл за железнодорожников в весенней части сезона.

В нынешнем сезоне 22-летний Вильсон Изидор провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.