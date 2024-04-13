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Широков — о возможном назначении Янсена в «Спартак»: «В России есть более достойные кандидаты»

Алина Савинова
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Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Смысл менять Абаскаля сейчас только один — чтобы новый тренер познакомился с тем составом, который есть, оценил возможности и принял решение. В целом «Спартак» ни за что не борется», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Также он прокомментировал слухи о назначении Паскаля Янсена на место испанского специалиста.

«Паскаль Янсен? Мне эту новость скинул Царь, я спросил, кто это такой. Он ответил, что, наверное, очередной повар или учитель. Думаю, что у нас в России есть более достойные кандидаты», — добавил Широков.

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

Абаскаль возглавил московский клуб в июне 2022 года. В этом сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.

Источник: РБ Спорт
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
16
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
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Матео Кассьерра

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Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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