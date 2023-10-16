Агент полузащитника «Локомотива» Карпукаса рассказал о восстановлении футболиста от травмы

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

Ранее старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что по согласованию с «Локомотивом» по медицинским причинам было решено не вызывать Карпукаса на текущий сбор национальной команды.

«Артем в расположении «Локомотива» продолжает восстанавливаться от травмы. Он тренируется по индивидуальной программе. Надеемся, что он сможет принять участие в матче против «Динамо» в предстоящие выходные», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 21-летний Карпукас провел 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

«Локомотив» проведет следующий матч 21 октября против «Динамо».