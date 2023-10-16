Представитель Кейперса подтвердил переговоры со «Спартаком»

В агентстве Eleven Management рассказали об интересе «Спартака» к бельгийскому форварду «Гента» Уго Кейперсу.

«Да, мы действительно разговаривали с людьми из Москвы, но официального предложения к нам не поступало», — приводит заявление агентства «Евро-Футбол.Ру».

26-летний нападающий выступает за «Гент» с июля 2022 года. Всего за бельгийский клуб он провел 71 матч, забил 45 мячей и отдал 12 результативных передач.