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Сегодня, 17:16

Представитель полузащитника «Сочи» Мигела: «Он не думает об уходе из команды»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Мигел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сергей Новиков, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Мигела в России, сообщил, что хавбек не собирается покидать российский клуб.

«Сегодня в российском СМИ вышел небольшой комментарий нашего партнера, бразильского агента Мигела. Уверен, журналисты немного не так поняли Жоау Хеманна. На данный момент Мигел сосредоточен на выступлении за «Сочи». Все его мысли о том, чтобы помочь команде выбраться с последнего места в чемпионате. Ни о каком уходе зимой он не думает и не говорит об этом. Предложений по нему сейчас тоже нет. Повторюсь, Мигел очень хочет принести пользу «Сочи». Основная цель игрока — проводить максимальное количество времени на поле и набрать максимум очков как для команды, так и для себя по системе «гол плюс пас», — заявил Новиков «СЭ».

Мигел перешел в «Сочи» из «РБ Брагантино» в феврале 2023 года. В сезоне-2023/24 20-летний бразилец забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за сочинцев во всех турнирах.

Контракт футболиста с российским клубом действует до конца июня 2026 года.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

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П
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Иван Обляков

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Милан Гайич

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