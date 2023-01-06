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Сегодня, 09:00

За лучшего футболиста Туниса-2022 может побороться клуб из РПЛ

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Аисса Лайдуни.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Туниса и «Ференцвароша» Аисса Лайдуни вошел в сферу интересов «Вольфсбурга», «Селтика», клубов французской лиги 1 и серии А, а также одной из топ-команд РПЛ, сообщили «СЭ» коллеги с венгерского телеканала M4 Sport.

В двух из трех матчей «Орлов Карфагена» на чемпионате мира-2022 в Катаре 26-летнего опорного хавбека признавали лучшим в составе своей команды. После завершения турнира он был признан на родине лучшим игроком 2022 года.

В этом сезоне Лайдуни сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Аисса Лайдуни
Футбол
ФК Ференцварош
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